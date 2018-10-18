Serenay Sarıkaya, 'Bergen'in senaryosunu neden beğenmedi?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Bergen'in hayatını canlandıracağı film hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 18 Ekim 2018 15:02

Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu bir jeans markası için Serenay isimli bir koleksiyon hazırladı. Tasarımlarının tanıtımı için Levent’teki davete katılan güzel oyuncu, Bergen’in hayatını anlatacağı filmin senaryo krizi ile ilgili konuştu.

Film 2019’a ertelendi

Sevgilisi Kerem Bursin’le davete katılan Serenay Sarıkaya, merakla beklenen 'Acıların Kadını' filmi ile ilgili soruları yanıtladı. Filmde, 30 yaşında ölen şarkıcı Bergen'i canlandıracak Serenay Sarıkaya'nın senaryoyu beğenmediği için Ocak ayında başlaması gereken çekimler 2019 yazına ertelenmişti.

“Acelemiz yok”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Acelemiz yok. İçime sinmeyen yerler vardı, yeniden yazılıyor" dedi.

Yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakımıştı

Yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak 30 yaşında öldürülen Bergen'in hayat hikayesinden etkilenen güzel oyuncu projeyi heyecanla beklediğini söyledi.