Serenay Sarıkaya "acıların kadını" olacak!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ünlü şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak.

Güncellenme 06 Eylül 2018 15:55

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ve Fİ dizisi ile büyük bir ün kazanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir yeni bir projede yer almıyordu. İddiaya göre genç oyuncu Sarıkaya, yeni sezonda ünlü sanatçı Bergen'in gençliğini oynayacak.

Projeye evet dedi

Akşam’ın haberine göre, Serenay Sarıkaya, bu sezon beyazperde de kamera karşısında olacak. 'Acıların Kadını' olarak bilinen şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı konuşulan Sarıkaya, projeye 'evet' yanıtını verdi.

Bergen’in hayatı Serenay’ı etkiledi

Yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılan ve aynı kişi tarafından vurularak 30 yaşında hayatına son verilen Bergen'in hayat hikayesinden etkilenen güzel oyuncunun yeni sezon için heyecanlı olduğu söylendi. Projenin cast çalışmaları devam ederken Sarıkaya'nın ilerleyen günlerde imzayı atması bekleniyor.