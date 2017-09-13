Serena Williams'tan annelik pozu

ABD’li tenisçi Serena Williams çocuğunun görüntülerini ilk kez paylaştı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 23:41

ABD’li tenisçi Serena Williams ve nişanlısı Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian’ın kızı dünyaya geldi. Ünlü sporcu, çocuğun görüntülerini ilk kez paylaştı.

1 Eylül’de doğum yapan 35 yaşındaki tenisçi Instagram hesabından doğum sürecini anlattığı bir video paylaştı.

Çocuğuna nişanlısının ve babasının ismini, yani “Alexis” adını koyduğunu açıklayan Williams, bebeğin 3 kilo 120 gram ağırlığında doğduğunu ve oldukça sağlıklı olduğunu söyledi.

Fakat, yaşadığı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Alexis doğduktan sonra ailesiyle birlikte sonra hastanede altı gün geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Williams, hamile olduğunu geçen Ocak ayında öğrenmiş, bu an nişanlısının evlenme teklifi etmesinden iki hafta sonrasına, Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ise 3 gün öncesine denk gelmişti.

Altın madalyalı tenisçi, geçen ay ünlü isimlerin katıldığı 1940'lar temalı baby shower partisi düzenlemişti.

NTV