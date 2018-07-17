Seren Serengil, o iddialara böyle cevap verdi

Seren Serengil, Duymayan Kalmasın'ın yayından kaldırıldığı iddialarına cevap verdi.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 13:41

Sanatçı ve yazar Onur Akay, Star TV'de ekrana gelen magazin programı Duymayan Kalmasın'ın gelecek sezonda ekranlarda olmayacağını duyurdu. İddialarla ilgili açıklama yapan programın sunucularından olan Seren Serengil, haberlerin doğru olmadığını, programın yayından kaldırılmadığını, kendilerinin sözleşmelerinin iki yıllık olduğunu, o yüzden başka kanallarla anlaştığını söyledi.

Başka kanala geçti

Programın kaldırılma iddialarına cevap veren Seren Serengil, Duymayan Kalmasın'ın iki yıldır reyting rekoru kırdığını, gündemi belirleyen bir program olduğunu, bu kadar yüksek reyting alan bir programın bitilemeyeceğini, sözleşmelerinin iki olduğunu, o nedenle başka bir kanalla anlaştıklarını, Eylül'de yeni bir kanalda izleyici ile buluşacaklarını söyledi.

Star TV magazin istemiyor

Star TV'nin de artık magazin yapmak istemediğini belirten Serengil, "Ayrıca Star TV duyduğumuza göre artık magazin yapmayacakmış Star Life'da yokmuş bizden memnun olmamış olsaydı kanalımız bizi gönderir başka magazin programı koyardı göreceksiniz ki koymayacak" dedi.