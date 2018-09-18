Seren Serengil, Nihat Doğan'ın yerine mi geçiyor?

Seren Serengil, Nihat Doğan'ın yerine geçeceği iddialarını yalanladı.

Güncellenme 18 Eylül 2018 10:08

Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası ile gözaltına alınan ve savcılığın talebiyle serbest bırakılan Nihat Doğan, sunduğu magazin programına da veda etmişti. Bu olay sonrası açıklama yapan Ece Erken, Doğan’ın yerine bir başkası ile anlaşıldığını duyurmuştu. Kulislerde ise daha önce Star TV’de Cengiz Semercioğlu ile magazin programı sunan Seren Serengil adı konuşulmaya başlandı.

İddialara yalanlama

Seren Serengil internethaber’e yaptığı açıklamada, kesinlikle böyle anlaşma olmadığını, hakkında bu tür iddiaları çıkaranların art niyetli olduğunu, şu an hiçbir kanalla anlaşması olmadığını söyledi.

Çok teklif geliyor ama…

Kendisine çok sayıda kanaldan teklif geldiğini ileri süren Serengil, “O kadar çok teklif geliyor ki ama hiçbirini kabul etmiyorum çünkü maddi anlamda beni tatmin etmeyen rakamlar öneriyorlar” dedi.

Cengiz Semercioğlu’na övgüler

Eski partneri Semercioğlu hakkında da konuşan Serengil, birlikte güzel bir uyum sağladıklarını, Semercioğlu’nun duayen bir isim olduğunu, Cengiz’le birlikte program sunmayı çok istediğini, şu aralar önceliğini sağlığına verdiğini, doğacak çocuğuyla ilgilenmek onu büyütmek istediğini, cazip bir teklif gelmesi durumunda bunu düşüneceğini söyledi.