Seren Serengil: Ahmet Hakan'ın morali bozuk!

Seren Serengil'in cezaevine girdiği haberi seyirciden özür dileyerek sunan Ahmet Hakan'a tepki gecikmedi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 09:14

Gülben Ergen ile ilgili mahkemenin konuşmama kararına uymayan ve 3 günlük hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil'in mahkumiyet haberini sunarken seyirciden özür dileyen Ahmet Hakan'a tepki sert oldu.

Ahmet Hakan'ın morali bozuk

Ahmet Hakan'ın moralinin bozuk olduğunu iddia eden Serengil, "Hep bir duruştan bahsediyorum ya; bir insan bir davayla alakalı birşey yazdığı zaman onun arkasında dururken, birdenbire aldığı telefonlarla veya organize işlerle ve özel diyaloglarıyla o fikrinin değişmesini çok anlamsız buluyorum. Bence bir köşe yazarına hiç yakışmıyor" dedi.

"Köşe yazarının omurgası olmalı"

Seren Serengil, Ahmet Hakan'a haberin madem özür dilecek bir haber olduğunu düşünüyorsun neden benim üzerimdem reyting yapmaya çalışıyorsun sorusunu sordu. Serengil ayrıca, "Tamam son zamanlarda ana haber bülteni reytinglerin çok düşük. Belki buna kullanmak isteyebilirsin ama bence bir köşe yazarının omurgası olmalı. Bir insanın fikri zikri bir kere beyan edilir. Sen her gün farklı bir şey söylüyorsun, anlayamadım ne yapmak istediğini" sözleri ile tepkisini sürdürdü.

"Cezaevine girmenin nesi şov olabilir"

Yapılan yoruma çok sinirlenen Seren Serengil, "Cezaevine girmenin nesi şov olabilir... İnşallah düşersin içeriye, haksız yere inşallah 1 saat içeride tutulursun da bakalım aynısını düşünüyor musun? Bu kadar da olmaz" sözleri ile kendini savundu.