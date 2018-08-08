Seren Aydın intihar mı etti? İşte eşinin ifadesi

Tekirdağ’da evinin balkonundan atlayan Seren Aydın'ın eşi Samet Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 12:01

İki gün önce Tekirdağ’da meydana gelen olayda, evinin balkonunda bulunan, evli ve 1 çocuk sahibi Seren Aydın, belirlenemeyen bir sebepten ötürü evinin balkonundan düştü.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Genç kadının düştüğünü görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, gelen sağlık görevlilerinin, ağır yaralı Aydın'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aydın burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşini odaya kilitledi

Çiftin iki yaşındaki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirtildi. İddiaya göre, ev hanımı Seren Aydın, bir fabrikada çalışan 5 yıllık eşi Samet Aydın'a mesaj atarak evde olduğunu söyledi. Seren Aydın, eve gelen eşini belirlenemeyen bir nedenden dolayı odaya kilitledi.

Daha sonra balkona çıkan Seren Aydın, 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah’ın haberine göre, polis, olayla ilgili Aydın'ın eşi Samet Aydın'ın ifadesine başvurdu.

İfadesinde eşiyle bir sorunu olmadığını belirten Samet Aydın, kapıyı üzerine kilitlediğini, ne olduğunu anlayamadığını, pencereden aşağıdakilere seslenip yardım istediğini, evin ve odanın kapısının açılmasını sağladığını, eşinin intihar edecek birisi olmadığını ama sara hastası olduğunu, nöbet geçirip aşağıya düşmüş olabileceğini söyledi.

Otopsi sonucunda belli olacak

Dün Silivri’de gözyaşları arasında toprağa verilen Seren Aydın’ın cenaze namazı Beyciler köyünde kılındı. Genç kadının 6'ncı kattan atlayarak intihar mı ettiği, yoksa sara krizi geçirip mi düştüğü otopsinin ardından netlik kazanacak.