Serdar Ortaç’tan darp açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Amerika Miami’de kaza geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’nın durumunun kötü olduğu açıklanmıştı.

Güncellenme 31 Ekim 2018 14:52

Yaşanan kötü olayın üzerine Serdar Ortaç’ın eşinin yanına gitmemiş olması boşanma dedikodularının gündeme gelmesine neden oldu. Aynı zamanda başka iddialarda çift hakkında gündeme geldi. Ortaya atılan bir diğer iddiaya göre Chole’nin bir motor kazası geçirmediğini ancak Miami’de bir bar çıkışı darp edildiği yönünde oldu. Tüm bunlardan yola çıkarak eşi Serdar Ortaç’ın da eşine karşı mesafeli olduğu söyleniyor.

Tüm bu iddialara yönelik olarak Serdar Ortaç’tan yanıt gecikmedi ve şunları söyledi:

Karısı dayak yedi diyorlarmış. Trafik kaza raporu var. Kazanın olduğu yere dair. Hadi raporu yok diyelim aynı anda sağ sol kol nasıl kırılır? Hadi sağ sol aynı anda kırıldı Pelvis kalça kemiğini nasıl kırar? Yerde yuvarlanmış bu önce sağ kolu kırmış, yuvarlanıp sol kolu kırmış. Motordan uçtu bu kadın. Hadi sağ, solu kırdı. Pelvis kemiğini de hadi kalçasına da bir tekme attı. Dayak yedi… Elmacık kemiğine nasıl yumruk atar biri? Hadi elmacık kemiğini kırdı… Kaşının üzerini nasıl patlatır? Böyle hasar verebilecek bir boksör var mı? Düpedüz işkence bu o zaman! Kadın 30 metre uçmuş motosikletten. Raporlu bir şekilde…

Serdar Ortaç’ın eşinin ziyaretine gidip gitmeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Sürecin nasıl ilerleyeceği magazin dünyası tarafından merak ediliyor.