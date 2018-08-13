Serdar Ortaç'tan "dansçı kız" isyanı

Antalya'da sahne alan Serdar Ortaç, evli olması nedeni ile artık dansçılara yakınlaşamadığını belirterek seyircilere dert yandı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 13:28

Antalya’da sahne alan ünlü popçu Serdar Ortaç, eskiden sahnede dansçılara sarıldığını, artık evli biri olduğunu, sahnede dansçı kızlara sarılmasının artık yasak olduğunu söyledi.

Sahnede seyirciyle sohbet eden Serdar Ortaç, 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu, eskiden sahnede dansçılara sarıldığını, artık evlendiği için sahnede dansçı kızlara sarılmasının yasak olduğunu belirtti.

Serdar Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu, mecburen saçlarını boyatacaklarını, yapacak başka bir şeyin olmadığını söyledi.