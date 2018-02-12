Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş sahnede barıştı!

Uzun zamandır küs olan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç, yapımcılarının devreye girmesi ile barıştı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 09:55

Önceki gün akşam bir restaurantta sahneye çıkan Ebru Gündeş'i izleyenler arasında 4 yıldır aralarında soğuk rüzgarlar esen Serdar Ortaç da vardı. Ortaç sahneye çıkıp Ebru Gündeş'in önünde diz çöktü.

Yapımcı devreye girmiş

Programının ilk yarısında Serdar Ortaç ile göz taması dahi kurmayan Ebru Gündeş, selam vermeyerek soğuk bir davranış sergiledi. Her iki yıldızın da yapımcısı olan Hüseyin Emre devreye girerek barıştırma çabasında bulundu. Emre sahneye çıkarak, "Huysuz oğlumla sevgili kızımı barıştıralım mı?" dedi. Gündeş ise isteksiz olduğu belli olan bir tavırla seyirciye seslenerek, "Serdar Ortaç'a kocaman alkış istiyorum, hoş geldin" dedi.

"Küs müyüz?"

Anonsun ardından sahneye fırlayan Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'in elini öptü. Ortaç'ın "Bizi dargın zannediyorlar. Küs müyüz?" sorusuna Gündeş, "Değilmişiz" şeklinde cevap verdi. Kulise yönelen Ebru Gündeş'e Serdar Ortaç bilsem ki şarkısınıu birlikte söyleme teklifinde bulundu.

"Sana hayır deme şansım yok"

Bu ricayı kırmayan Ebru Gündeş, şarkı bitiminde "Hayatta en önemli şey sağlık. Sana hayır deme şansım yok" ifadelerini kullandı. Afrin'den gelen 11 Şehit haberini alan Gündeş, programı bitirdi.