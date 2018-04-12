Serdar Ortaç o iddiaları doğruladı!

Eşi Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile yemek yediği iddialarını değerlendiren Serdar Ortaç bu haberleri doğruladı.

Güncellenme 12 Nisan 2018 11:55

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, Miami'ye gitmiş, sosyal medya hesabından çok konuşulan kareler paylaşmış ve bir Arap şeyhinin oğlu ile de yemek yediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu haberler sonrası ise Ortaç'ın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu olmuştu.

Haberleri doğruladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç suskunluğunu bozdu. Ortaç, Arap şeyhi ile eşinin yemek yediği iddialarını doğrulayarak, ABD'de çok fazla dostları olduğunu, o dostlardan birkaçı ile yemeğe çıktığını, yemeği yasaklayamayacağını, yemek yerken de 20-25 kişilik masada olduğunu ve bunu herkesin gördüğünü, oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturduklarını bu kişinin de Arap Şeyhinin oğlu çıktığını söyledi.

Boşanma haberlerini yalanladı

Haberler.com'un haberine göre, boşanacakları haberleriyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, karısını sevdiğini, onun da kendisini sevdiğini bildiğini, böyle bir şeyi asla yapmayacağını, öyle bir kadın olmadığını, bazılarının boşanmalarını istediğini, ama boşanmayacaklarını belirtti.

“Yasak koymam”

Öte yandan sosyal medya hesabından iddialı fotoğraflar paylaşan eşi hakkında açıklama yapan Serdar Ortaç, "Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir" ifadelerini kullandı.