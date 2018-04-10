Serdar Ortaç bu iddialara çok kızacak!

Serdar Ortaç'ın bir süredir Miami'de olan eşi Chloe Loughnan hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güncellenme 10 Nisan 2018 15:58

İki hafta önce tek başına Miami'ye giden ve Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündem olan Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Arap şeyhi ile görüntülendi iddiası

Uzun bir zaman Türkiye'ye dönmeyeceği konuşulan Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile kulüp ve barlarda eğlendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Açıklama yapacak mı?

Serdar Ortaç'ın bir arkadaşının evinde kalan Chloe Loughnan hakkındaki iddialar için yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Sitem etmişti

Öte yandan geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen ve son derece gergin olduğu gözlemlenen Ortaç, eşinin verdiği ateşli pozlar için "Ne yapayım, hanım model. Ben 'git, soyun' demiyorum ki" diyerek sitemini dile getirdi.