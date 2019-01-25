Serdar Aziz'in akıbeti belli oldu

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, transfer görüşmelerine son verdiğini duyurdu.

Güncellenme 25 Ocak 2019 18:46

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edilen Serdar Aziz, kararını verdi.

“Transfer görüşmelerine son verdim”

Konuyla ilgili açıklama yapan Serdar Aziz, "İlk geldiğim günden bugüne kadar alacaklarım için bırakın tebligat çekmek, bir gün bile sözlü olarak talepte bulunmadım. Aksi ispat edilirse bugüne kadar tüm kazandıklarımı kulübe iade ederim. Almanya, Suudi Arabistan ve İspanya'dan teklifler aldım. Tercih ettiğimiz koşullar oluşmadı. Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi.