Serdar Aziz, sezona hızlı başladı

Geçen sezonu bir golle kapatan Serdar Aziz, bu sezona hızlı başladı.

Güncellenme 15 Eylül 2018 16:29

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Liginde geçen hafta Cuma günü Rusya ile oynayıp 2-1 kaybettiği maçta gol atan ve ardından sakatlanan Serdar Aziz, cuma günü ise Kasımpaşa filelerini havalandırarak oynadığı üst üste iki maçta skora etki yapmayı başardı.

Geçen sezonu 1 golle tamamlamıştı

Bu sezon Galatasaray'ın ligde oynadığı iki maçta oynayan Serdar, iki maçta da ağları sarsmış oldu. 27 yaşındaki Serdar, geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkarken sezonu 1 golle tamamlamıştı. İlk geldiği sezonda ise sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maça çıkan Serdar gol atamamıştı.