Serdar Aziz, Ersun Yanal'la görüştü iddiası

Galatasaray yönetiminin "kendine kulüp bul" dediği Serdar Aziz'in menajeri oyuncunun akıbeti hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 12:42

Galatasaray’da transferi düşünülen Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yıldız oyuncu ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve “kendine başka bir kulüp bul” denilen Serdar Aziz’in transfer durumuyla ilgili menajerinden önemli açıklamalar geldi.

Fatih Terim neden böyle bir karar aldı?

Menajer Canatar, Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar Aziz’e yeni bir kulüp bul dediğini, Aziz’in önce Terim’le görüşmek istediğini, daha önce Göztepe maçında da böyle bir oynamama durumunun olduğunu, Sivasspor maçında da aynı durum olunca Fatih Terim’in de böyle bir karar aldığını söyledi.

Serdar Aziz’e nerelerden teklif var?

Devre arasında yeni bir takım bulmanın yaz ayları kadar kolay olmadığına değinen Canatar, İtalya’da AB dışı üç oyuncu sınırı kuralı olduğunu, Abdurrahim Albayrak'tan Türkiye içinden de kulüp arama konusunda izin istediğini, Serdar Aziz için Almanya'dan, Suudi Arabistan'dan ve İspanya'dan kulüplerle görüştüklerini, Albayrak ve Semih Özsoy'u telefonda görüştürdüğünü, Galatasaray'ı kızdıracak hiçbir şey yapmadıklarını, bütün görüşmeleri Galatasaray'dan izin alarak yaptığını, Fenerbahçe'ye de Galatasaray'ın iznini aldığını belirttiğini belirtti.

Fenerbahçe'ye gidebilir

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali olduğunu dile getiren Canatar, “Serdar Aziz ile Ersun Yanal telefonda görüştü. Alacaklar bütün kulüplerde var. Alacaklarla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız. Ayrıca miktarın ne kadar olduğunu da söylemedim” dedi.