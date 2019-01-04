Serdar Aziz, bunu yapmadan Galatasaray’dan ayrılmayacak

Fatih Terim'in takımdan göndermek istediği isimler arasında olan Serdar Aziz'in alacaklı olduğu ve bunu almadan takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 10:26

Fatih Terim’in dün yaptığı açıklamalar Galatasaray’da şok etkisi yarattı. Terim, Serdar ve Eren’i takımdan göndereceğini ve iki oyuncuyu da sezon arasından sonra takımda düşünmediğini söyledi.

Alacağını almadan ayrılmayacak

Galatasaray’da satış listesine alınan Serdar Aziz’in 13 aydır para alamadığı ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray’dan 1.8 milyon euroluk alacağının olduğu ve bunu almadan takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.

Serdar’ın talebi ne?

Kendisine kulüp bulması söylenen Serdar Aziz’in, sözleşmesini feshetmek için 1.8 milyon euroluk alacaklarının ödenmesini ya da bonservisi konusunda yardımcı olunması istedi.

Fenerbahçe’ye gidecek

Serdar Aziz’in menajeri Galatasaray’ın da onayı ile başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple görüşüyor ancak öncelik sarı-lacivertli takımda. Serdar'ın alacaklarından vazgeçip bonservisini alması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtiliyor.