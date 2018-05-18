Serbest kalan sanık hakime sarılıp ağladı

ABD'de işlemediği cinayetten hapis yatan bir vatandaş, suçsuz olduğu anlaşılınca 27 yıl sonra serbest kaldı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 14:16

ABD'de işlemediği bir cinayet sebebi ile 14 yaşındayken hapse giren John Bunn isimli vatandaş serbest kalınca göz yaşları içinde hakime sarıldı.

1991 yılında New York'ta, henüz 14 yaşındayken, arkadaşı Rosean Hargrave ile birlikte arabasını çalmak istedikleri bir polisi kasten öldürme suçundan hüküm giyen John Bunn, serbest bırakıldı. Daha önce de suçu kendisinin işlemediğini ve büyük bir yanlış anlaşılmaya kurban gittiğini belirten Bunn, cinayetten hüküm giymişti.

Mahkemenin 2009'da şartlı tahliyesini reddeden Bunn'un suçsuz olduğu, cinayet soruşturmasını yürüten detektif Louis Scarcella'nın olay yerine yanıltıcı kanıt koyduğu ortaya çıkınca anlaşıldı. Yeniden görülen davada, suçsuzluğuna karar verilerek serbest bırakılan Bunn, 27 yıldır hayatı için savaştığını, bugün masum olduğunun kanıtlandığını, yaşadığı sevinci tarif edemediğini söyledi.

Sevinçten gözyaşlarına boğulan Bunn, kendisini özgür bırakan hakimin ellerine sarıldı. Mahkeme salonundakiler kararı ayakta alkışladı.