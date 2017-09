Şenol Güneş'ten Porto maçı öncesi önemli açıklamalar

Güneş, geçen sene Lyon maçında alınan ceza ile ilgili, "UEFA'nın yaptırımlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Geçen sene haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, şunları ifade etti:



"İlk maçı oynayacağız, herkes için önemli. Her takımın beklentisi var. Fair play içinde güzel maçlar olsun. Herkese başarılar. Beşiktaş ile 3. kez Portekiz'e geliyorum. Portekiz'in 3 büyük takımıyla oynama şansı bulduk. Avrupa'da 10 takım arasına girme hedefini düşünürsek iyi oyunumuzla kazanmak istiyoruz. Porto'nun Avrupa'da aldığı sonuçlar belli. Bizim de, rakibimizin de iyi bir takımı var. Onlarda Telles, Aboubakar; bizde Quaresma, Pepe. Sorumluluk alarak bizden beklentisi olan insanları mutlu etmek istiyoruz.



Buraya sadece Gökhan Gönül'ü getirmedik. Şu anda aramızda olan oyuncular arasında bir 11 yapacağız. Buraya gelen oyuncular oynayabilir. Adriano'da sorun yok. Sağ bekte Adriano olabilir, Necip olabilir. Medel sağ bek oynayabilir mi? Medel sağda oynamadı. Niyeyse birileri öyle oynadığı şeklinde bilgileri sunmuş. Belki Medel'i orta sahada göreceğiz. Medel her yerde oynayabilecek tecrübede, kalitede ve kariyerde bir oyuncu. Sağ bek de oynayabilir, sağ açık da oynayabilir.



Grupta olan her takım her sonucu alabilir. Şu anda bir şey diyemiyoruz. Gruptan çıkmamız için kazanmamız gereken maçlar var. Zor bir grubumuz var. Öncelikle tabii taraftar grubundan bahsedelim. İnanılmaz bir taraftarı var. Yetenekli oyuncuları var, uyumları iyi, bu yıl daha da oturmuş kadroları var. Ligde kaybı yok, güçlü bir rakiple oynayacağız. Tabii yani taraftarın eksikliği hissedilir. Her iki takımın da taraftarının olmasını istiyoruz.Taraftarımızın olmasını isterdik. UEFA'nın yaptırımlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Geçen sene haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum"



Geçen sezon farklı maçlar oynadık. Ligde oyun akışı olarak beklentilerin altında kaldık ama genel olarak yükselen bir değeriz. Bundan daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Porto maçı bizim için ölçü olabilir.



Aboubakar'ın bu maçta oynamayacak olması bizim için sevindirici. Bize geldiğinden bu yana kendisini çok geliştirdi çünkü işini seviyor, çalışıyor."

