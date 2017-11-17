Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması

Akhisar beraberliği ardından konuşan Şenol Güneş, "Pepe'nin sakatlığı önemli boyutta değil" dedi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 23:16

Sahaya kazanmak için çıktıklarını dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Kazanmak için yeterli pozisyon da vardı. Seyirci yeterli desteği gösterdi. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Üzgünüz, iki puan ve iki oyuncu kaybettik. Hayat devam ediyor. Önümüzde çok önemli bir Porto maçı var. Pepe’nin sakatlığı var ama çok önemli boyutta değil" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "Oyunun temposu çok kesildi. Oyunu 7-8 dakika uzatmak önemli değil, oyunun akıcılığını kesmemek önemli" şeklinde konuştu.