Şenol Güneş'ten çok konuşulacak "vergi" açıklaması!

Şenol Güneş, A Milli Takım’ın başında yaptığı ilk basın toplantısında, "Yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli" dedi.

Güncellenme 18 Mart 2019 15:57

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, ilk basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

“Birlikte çalışalım, birlikte hareket edelim”

Şenol Güneş, Milli Takım'da yeni bir dönemin başladığını belirterek, “İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacak. Tüm TFF başkanlarına ve tüm Milli Takım teknik direktörlerine teşekkür ederim. Eğer Milli Takım ortak değerimizse, gelin birlikte konuşalım, ortak doğruda buluşalım. Birlikte çalışalım, birlikte hareket edelim. Yaptıklarımızın daha iyisini yapalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için buradayım ama herkes biliyor ki şu an geçici süreyle buradayım" dedi.

“Yanlış yollara sapıyoruz”

Yabancı kontenjanıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Güneş; kulüplerin ekonomik ve idari yapısının yabancı konusundan daha önemli bir sorun olduğunu, sayının sürekli azalıp çoğaldığını söyledi.

“Önce kulüpleri düzeltmezsek yeni yabancı kuralı kısa sürede değişir” ifadelerini kullanan Güneş, “Türk futbolunun ana sorunu yabancı sınırı değildir. Kendimi de içine katarak söylüyorum, yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli artık. Yabancı da yerli de aynı para birimiyle maaş almalı. Biri döviz biri TL alırsa olmaz. İşin içine para girince güven kaybolur. Yerli-yabancı ayrımı yapılmamalı. Yanlış yollara sapıyoruz" ifadelerini kullandı.