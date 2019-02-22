Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın üstünlük mücadelesi

25 Şubat'ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri de üstünlük mücadelesi verecek.

Güncellenme 22 Şubat 2019 12:37

Spor Toto Süper Lig'de; Beşiktaş ve Fenerbahçe 25 Şubat günü karşılaşacak. Teknik direktörler arasında Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Toplam 8 maçta bir araya gelecekler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi.

Yanal 4 galibiyet aldı

Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Ersun Yanal ise Şenol Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

Rekabet 25 Ocak 2012'de başladı

İki teknik adam arasındaki rekabet, 25 Ocak 2012'de başladı.

O dönem Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş ile Eskişehirspor'un başındaki Ersun Yanal, ilk kez birbirlerine rakip oldu. Ligdeki bu maçta Trabzonspor, Eskişehirspor'u 4-1'le geçti.

Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya geldiler

İki teknik adam Türkiye Kupası'nda da aynı takımların başında karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrılan yine Şenol Güneş'in Trabzonspor'u oldu.

Şenol Güneş, Ersun Yanal karşısındaki diğer iki galibiyetini ise Beşiktaş'ın başında aldı. Güneş'in bu iki galibiyetinde, Yanal Trabzonspor'u çalıştırıyordu.

Ersun Yanal ise Şenol Güneş'e karşı iki galibiyeti, Eskişehirspor'u çalıştırırken Trabzonspor maçında, Trabzonspor'u çalıştırırken de Bursaspor mücadelesinde almıştı.