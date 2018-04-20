Şenol Güneş taburcu oldu!

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında kafasına atılan sert bir cisimle yaralanan Şenol Güneş, bu sabah taburcu oldu.

Güncellenme 20 Nisan 2018 09:36

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, Beşiktaş maçı olaylı geçti. Maç esnasından çıkan olaylar nedeni ile 0-0 berabere olan maç tatil edildi.

Pepe’ye kırmızı kart

Maçın 30. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız savunma oyuncusu Pepe, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin atağında Josef sol kanattan topla ilerlerken Pepe, arkadan yaptığı sert müdahale yüzünden kırmızı kart gördü.

Medel ve Fabri arasında gergin anlar

Maçın 37. dakikasında Gary Medel'in riskli geri pasından sonra kaleci Fabri ile aralarında tartışma yaşandı. Geri pasla Medel, Fabri'ye top göndermek istedi ama top Fabri'yi aşarak kaleye yöneldi. Daha sonra ise İspanyol kaleci koşarak topu geri kazandı. Bu atak sonra Medel ve Fabri arasında tartışma çıktı. İkili arasında giren diğer futbolcular tansiyonu düşürdü.

İlk yarı golsüz berabere bitti

Karşılaşmanın 41. dakikasında Quaresma'ya tribünlerden yabancı madde atıldı. Mete Kalkavan bu olaydan sonra maçın yetkilileri ile görüştü. Yabancı maddelerin atılması bitmeyince hakem Mete Kalkavan yardımcılarını yanına çağırdı. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel olayın ardından taraftarlarla sakin olması konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti. Geriye kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı gergin başladı

İlk yarı gergin biten maçın ikinci yarısı da gergin başladı. Gary Medel ile Mathieu Valbuena arasında yaşanan tartışma hakem Mete Kalkavan'ın araya girmesiyle sona erdi. İkilinin sözlü sataşmaları bitmedi. Karşılaşmanın 50. dakikasında ise Anderson Talisca topsuz alanda yerde kaldı. Beşiktaşlı ekibin yedek kulübesindeki oyuncuları hakeme itirazlarda bulundu.

Şenol Güneş’in kafası yarıldı

Daha sonra çıkan gerginlik nedeni ile kafasına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş, soyunma odasına giderken yere yığıldı.

Güneş yerde kaldı

Maçın başından beri devam eden gerginlik 57. dakikada sahaya atılan yabancı maddelerin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e isabet edince tecrübeli teknik adam yerde kalmasıyla maçın gidişatı değişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Olay sonrası Beşiktaşlı oyuncular ile Fenerbahçeli oyuncular arasında soyunma odasına giderken tartışma çıktı.

Maç tatil edildi

Yaklaşık 20 dakika süren bekleyiş sonrası çıkan kararda, hakem Mete Kalkavan maçın tatil edildiğini ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu kararını Çarşamba günü verecek. Böylece maç 57. dakikada çıkan olaylar yüzünden tatil edildi.

Taraftar Güneş’e saldırdı

İddiaya göre, taraftarlar Şenol Güneş'i ambulansa binerken tekmelemeye ve yumruklamaya çalıştı

Fikret Orman’dan ziyaret

Olaylar sonrası Şenol Güneş, Fulya Acıbadem hastanesine kaldırıldı. Beşiktaş Başkanı ve diğer yöneticiler Güneş'i ziyaret için hastaneye gitti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye geldi ve moral tezahüratlarında bulunuyor.

Sabah taburcu oldu

Maçtaki olaylar nedeni ile başından yaralanan ve hastaneye kaldırılarak kafasına dikiş atılan Şenol Güneş bu sabah taburcu edildi. Hastaneden verilen bilgiye göre, tecrübeli teknik adamın durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde hastaneden ayrıldığı öğrenildi.