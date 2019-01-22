Şenol Güneş, o oyuncuyu kadrodan çıkarmış

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Quaresma gibi durumu belirsiz olan Adriano ile ilginç bir detay ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 16:57

İddiaya göre teknik direktör Şenol Güneş’e Beşiktaş’ta kalmak istediğini belirten Brezilyalı yıldız Adriano’nun teknik patron Güneş tarafından idmandan kovulduğu belirlendi.

Güneş’ten Adriano’ya uyarı

Güneş’in bir süre önce tutum ve davranışlarından rahatsız ola Adriano’ya tercümanı aracılığı ile "Kafası başka yerde oyuncu istemiyorum" şeklinde haber göndererek idmandan çıkarttığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun daha sonra ailesi ve menajeriyle konuştuktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'e gelerek, "Hocam kararımı verdim kalıyorum" dediği bunun üzerine tekrar takıma döndüğü ifade edildi.

Şenol Güneş’ten Adriano yorumu

Beşiktaş'ta Adriano konusunda yaşanan bu gelişmeden kısa bir süre sonra teknik direktör Şenol Güneş'in transfer komitesiyle yaptığı görüşmede, Adriano'nun yine de kafası karışık olduğunu buna göre hazırlık yapılmasını isteği öğrenildi.