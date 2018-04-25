Şenol Güneş, neden o hastaneye gitti?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kafasına sert bir cisim isabet ederek yaralanan Şenol Güneş'in neden Fulya'ya gittiği merak konusu oldu.

Güncellenme 25 Nisan 2018 15:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı çıkan olaylar sebebi ile 58. dakikada tatil edilmişti.

Tartışma konusu oldu

Maçta, Fenerbahçe Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünlerden başına gelen yabancı bir madde sebebi ile yaralanırken soyunma odasında başına beş dikiş atıldı. Güneş, buradaki ilk müdahale sonrası tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası ise Şenol Güneş'in Kadıköy'deki hastaneler yerine Beşiktaş'taki Fulya Acıbadem'e götürülmesi merak konusu olmuştu.

Daha önce de bu hastaneye gitmiş

Büyük tartışma yaratan bu olay günler sonra Futbolarena'nın haberiyle açığa çıktı. Yaralandıktan sonra Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gitmek istediğini söyleyen Şenol Güneş, kendisini oradaki doktorunun tedavi etmesini talep etti. Daha önce benzer bir travma yaşayan Şenol Güneş'in, yine Fulya'daki doktoruna gittiği ve bu nedenle kafasındaki yarayı aynı kişiye emanet etmek istediği ortaya çıktı.