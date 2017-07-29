Şenol Güneş milli takım iddialarına açıklık getirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu, milli takım ile kulübü aynı ayda çalıştırmayı doğru bulmadığını belirtti.

Güncellenme 29 Temmuz 2017 19:20

Güneş, milli takımla ilgili, "Ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. 'Milli takımı beğenmedi' ifadesi de yanlıştır, Beşiktaş'tan gideceğim görüntüsü de doğru değil." ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısı, milli takımla ilgili konulara açıklık getirdi.

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından kendisi üzerinden yapılan tartışmalara bir kez daha değinen Güneş, "Milli takım için benim adım geçiyor. Kim düşünüyorsa teşekkür ediyorum. İstenmek yaptıklarınızın doğruluğudur ama ben şu anda Beşiktaş'ta yeni sözleşme yaptım." şeklinde konuştu.

Milli takımda önceliğin çalışanları yıpratmamak olması gerektiğini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım futbolda piramidin tepesi, milli takım antrenörü de tepede olarak ülkeyi temsil ediyor. Seçilerek geliyorlar, ortak bir değerdir. Milli takım kimsenin malı değil, hepimizin söz sahibi olduğu yer. Bu ortak değere saygısızlık yapmak doğru değil, onları sonuçlardan yargılamak doğru değil. Çalışan ve çok katkı yapan insanı yıpratırsak, gelecek olanları da yıpratmış oluruz. Hep benim üzerimden spekülasyonlar yapılıyor, başkanla neredeyse kavgaya getirdiler. Böyle şey olabilir mi? O görüntü olmasın diye tartışmadan uzak durmaya çalıştım. Şu anda Beşiktaş'a ait biriyim. Olmasaydı 'Milli takım mı Beşiktaş mı?' tartışması olurdu. Şu anda o tartışmaya girmem doğru değil. Anlaşma yaptım, şimdi görevdeyim ve çalışıyorum."

'Kulüp takımı ve milli takımı aynı anda çalıştırmayı doğru bulmuyorum'

Bağlı olduğu bir kurumun bulunduğuna dikkati çeken Güneş, "Kurumlar önemli, devlet önemli, millet önemli herkes önemli ve değerli. Camialar önemli, böyle camiaları yıpratmak doğru değil. Benim şahsım üzerinden yıpratmak hiç doğru değil. Ben şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, resmi olarak zaten böyle bir şey yapmak doğru değil. Duygu olarak da bulunduğum yerden bir yere gitmem, konuşmam. Burada çalışırken bana teklif gelirse ilk kişi başkandır, başkan karar verir. Bana sorarsanız kulüp takımı ve milli takımı aynı anda çalıştırmayı doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke adına kendisiyle ilgili talep olması halinde bile yine kendisinin söz sahibi olmadığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Söz sahibi başkandır. Başkan 'seninle çalışmak istemiyorum derse' o zaman başka bir şey düşünürüm. Ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. 'Milli takımı beğenmedi' ifadesi de yanlıştır, Beşiktaş'tan gideceğim görüntüsü de doğru değil. Zaman zaman maç sayıları üzerinden zaman zaman daha uzun süreli konuşuldu. Bu benim vereceğim karar değil." yorumunu yaptı.

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3-4 maç için milli takımda görev yapması yönünde ricada bulunması halinde tavrının ne olacağın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Varsayımlarla konuşmak doğru değil ama aynı şekilde konuşurum. Ben ve veya bir başka çalışanın kulüple milli takımı götürmesini sağlıklı bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı şeyi de paylaşırım. Görevde olanın milli takımda çalışmasını da doğru bulmuyorum."

AA