Şenol Güneş hakkındaki iddiaları yalanladı

Şenol Güneş, Beşiktaş'la bugüne kadar hiç para konuşmadığını söyledi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 15:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulübüyle bugüne kadar hiç para konuşmadığını söyledi.

“Bundan sonra biz de söyleriz”

Güneş, “Televizyonda para alıp çalışanlar, madem o kadar ülkemizi düşünüyorlar, kriz de var. Çalıştıkları televizyonlardan aldıkları parayı bir yıllık bağışlasınlar devlete. Ben de Beşiktaş'tan alacağım bir yıllık parayı bağışlıyorum ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Paralar gönderdiler ben milli takımdayken, yardım kuruluşlarına gönderdik, kimse de konuşmadı. Demek ki söylemek gerekiyormuş, bundan sonra biz de söyleriz” dedi.

“Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında hiçbir zaman para diyaloğu olmadı”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Güneş’in Beşiktaş ile kontratının olduğunu belirterek, “Beşiktaş'ta para sıkıntısı şu anda gözükse bile, Şenol Hoca'nın ilk geldiği sene, stadımızın olmadığı ve şampiyon olduğumuz sene de takımı finanse ederken de sıkıntılı süreçten geldik. O gün de olmadığı gibi bunlar hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Hocamız kamuoyunda paragöz algısı yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında hiçbir zaman para diyaloğu olmadı. Kontratı yaparken de Hoca ile konuşmadım. Kontrat uzatırken de konuşmadım. Hoca gelmiştir ve oyuncuların paraları ödensin demiştir: Oyuncular paralarını alsınlar, sıkıntılar yaşamayalım demiştir” dedi.

“Önümüzdeki günlerde o ödemeleri de yapacağız”

Orman, “Transfer yapılacağı zaman "Aman transfer yapmayın. Mevcut oyuncuların parasını ödeyin" demiştir. Bunları aramızda konuşmuştur. Cenk Tosun satıldığı zaman da ilk etapta takımın parasını ödeyin demiştir. Kendisiyle alakalı hiçbir şey olmamıştır. Bizim geçen sene ile alakalı ödemelerimizi Ağustos ayı sonunda yaptık. Bu seneyle alakalı hocamıza bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde o ödemeleri de yapacağız. Ama bugüne kadar da takımını ödemesini yaptınız da bana neden yapmadınız diye dolaylı dolaysız mesaj bile göndermedi” ifadelerini kullandı.