Şenol Güneş: Dünyayı yenmek istiyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,Ataşehir Ekspres Dergisi'ne konuştu. Beşiktaş'ın hocası İstanbul'u değil dünyayı yenmek istediğini söyledi.

Güncellenme 31 Ağustos 2017 11:12

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul’u değil, dünyayı yenmeyi daha çok isteyeceğini söyledi.



Ataşehir Belediyesi’nin çıkardığı Ataşehir Ekspres dergisinden Berat Günçıkan’a konuşan Güneş “Göçle İstanbul’a gelenler, sesli ya da sessiz bir çığlık atarlar: Seni yeneceğim İstanbul! Siz bu hissiyatı yaşadınız mı” sorusuna, “Bilinç dışı böyle bir mesaj var mıydı, bilmiyorum ama kendimizi gerçekleştirmek ve oyunumuzu geliştirmek hissiyatı daha ağır basıyordu."



Kaldı ki ‘seni yeneceğim dünya’ demek bana daha yakın olur. Bu dünyanın yenilmesi ise ancak değerlerinizle, emeğinizle çalışarak, yaptığınız işlerde ilkeli davranarak olanaklıdır” diye cevap verdi.



Türkiye’de yavaş hareket edildiğini söyleyen Güneş, “Hatta durarak çok zaman kaybediyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkeleri geçebilmemiz için çok çok daha hızlı olmalıyız” dedi. Egosunu terbiye etmeye hâlâ devam ettiğini Güneş, “Ego çok azılı bir binektir, eğer kontrolü bir an kaybederseniz sizi uçurumlara sürükleyebilir. Sokrat’ın dediği gibi kendimizi bilmek hayatımızın amacı olmalıdır” ifadelerini kullandı. 2002’deki “Sadece 2002’nin Dünya Kupası’nın 3.’sü olduk” sözlerinin anlaşılmadığını belirten Güneş “Doğru anlaşılabilseydi bugün dünya 3.’sü bir futbol ülkesi olmuş olsaydık” dedi.

BENİ DİNLEYEN KALDI, İLKESİZ OLANLAR KAYBOLDU

İyi futbolcu ilkeli, ahlaklı ve çalışkan biri olur. Tüm öğrencilerimin futbolu sevmesini ve bir hayat felsefelerinin olmasını isterim. Öğütler verdim. Tutanlar zarar görmedi. Kabiliyetine güvenip çalışmayan, ilkesizlerin nasıl kolayca kaybolduklarına sık şahit oldum. Çalışkan ve sebatkâr olanlar değerlerini korudu ve kendilerine bir yer buldular.



SON NEFESİME KADAR ÇALIŞACAĞIM



Güneş, çalışma azminin artarak sürdüğü belirterek, “Bedenim ve aklım ne kadar izin verir bilmiyorum, ama henüz isteyip de çeşitli nedenlerle yapamadığım çok şey var. Türk futbolunun istenilen seviyeye gelmemesinin nedenlerini görebiliyorum. Son nefesime kadar bu nedenlerin ortadan kalkması için gerekenlerin yapılmasına çalışacağım” dedi.



ATATÜRK'ÜN DEDİĞİ GİBİ, "NURA DOĞRU İLERLİYORUZ"



Şenol Güneş. “Seçme şansınız olsaydı, uygarlık tarihi içinde hangi zaman diliminde yaşamak isterdiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gelecekte yaşamak isterdim. Gelecekte her şeyin ilerleyeceğine, daha da güzelleşeceğine ve insanlığın gelişeceğine inancım var. Atatürk’ün şu sözüne katılıyorum: “Her şeye rağmen bir nura doğru ilerliyoruz.”