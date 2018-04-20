Şenol Güneş: Canım değil ama içim acıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Kadıköy'de çıkan olaylarla ilgili canının değil, içinin acıdığını söyledi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 15:14

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeni ile ertelenmişti. Taraftarlar tarafından atılan sert cisimler nedeni ile de Şenol Güneş kafasından yaralanmış ve çok sayıda dikiş atılmıştı.

Duygularını anlattı

Bu olay sonrası hastaneye kaldırılan ve bugün taburcu olan Şenol Güneş, dün akşam Kadıköy'de yaşananları ve duygularını anlattı.

Her şey güzel başlamıştı

Her şeyin güzel başladığını söyleyen Şenol Güneş, saha ve zeminin uygun olduğunu, ancak korner köşelerinde olayların başladığını, yaralandığı olayda Tolga'yı almak için gittiğinde kendisini bir anda yerde bulduğunu, yaşananların bir önemi olmadığını, mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Geçmişteki olumsuzluklar bir kenara bırakılmalı

Şenol Güneş, yaşanan bu olayın bir milat olduğunu, takımının Malatya ile bir maçı olduğunu, Beşiktaş taraftarlarının sahaya kağıt bile atması durumunda oyuncularının 'Oynamıyorum' diyerek kenara alacağını, geçmişteki taşların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti.

"Canım değil ama içim acıyor"

Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor"