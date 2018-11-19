Sen askerliği nerede yapacaksın? Bedelli, celp ve sevk tarihleri açıklandı

Bedelli askerlik için eğitim yerlerinin açıklanmasını bekleyen binlerce kişiye müjdeli haber geldi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 10:22

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada, bedelli askerlik için bekleyen vatandaşların, 21 günlük temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, yoklama durumları ve sevk tarihleri "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden ilan edildi.

Bilgilerini askerlik şubesinden öğrenecekler

Adaylar durumlarına ait bilgileri askerlik şubelerinden öğrenecekleri vurgulanan açıklamada, temel eğitim alacak yükümlülerin, yoklaması olmayanların yoklamalarını sevkleri öncesinde yapması gerektiği, yoklama yaptırmış olsalar dahi, rahatsızlığını beyan eden yükümlülerin muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebilecekleri kaydedildi.

Zamanında teslim olamayanlara uyarı

Öte yandan açıklamada, birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere Askerlik Kanunu'nun 47'nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyeceği ve bu yükümlülerin kapsam dışı kalabilecekleri ifade edildi.