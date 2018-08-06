Sen Anlat Karadeniz'in kötü kadın Eyşan'ı evleniyor

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşen karakterine hayat veren Gözde Kansu sevgili Engin Tozak'la evlenme kararı aldı.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 10:24

Geçen sezon izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz’in Eyşan’ı Gözde Kansu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile dünya evine girme kararı aldı.

Evlenme teklifi etti

Engin Tozak’ın ilişkilerine resmiyet kazandırmak için ilk adımı attığı ve geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gözde Kansu’ya evlenme teklifinden bulunduğu ortaya çıktı. Gözde Kansu'nun da sevgilisinin bu teklifine 'Evet' cevabını verdiği öğrenildi.

Samimi pozlar

Daha önceki günlerde Nişantaşı’nda samimi bir şekilde pozlar veren çift, mağaza gezerek keyifli bir şekilde alışveriş yapmıştı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu, "Hiç bu kadar rezil görüntüm olmamıştı. Gözlüksüz çekmeyin" diyerek gülme krizine girdi.