Sen Anlat Karadeniz bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz, 6. bölümünde yurt dışına satılan ilk dizi oldu.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 16:09

Başrollerini Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin rol aldığı ATV'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başladığı ilk günden bu yana reytinglerde hep birinci olan dizi, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Büyük tepki çekmişti

Kadına şiddet sahneleri ile büyük şiddete maruz kalan dizi, Türkiye'deki başarısı ile dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. ATV ekranlarının büyük projeleri arasına ismini yazdırmayı başaran Sen Anlat Karadeniz, Türk dizisi tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

Bir ilk başardı

Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav, katıldığı Ordu Kültür Turizm ve Medya Kurultayı'nda, Sen Anlat Karadeniz'in 6. bölümde dışarıya satıldığını, Türk dizi tarihinde 13 bölümü yayınlanmadan 6. bölümde dışarıya satılan ilk dizi olduğunu söyledi.