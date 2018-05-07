Semih Yalçın: Bu bir tezgahtır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İyi Parti'nin seçim standına düzenlenen saldırıyı bir provokasyon olarak değerlendirdi.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 16:29

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Bağcılar'da 6 kişinin yaralandığı İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düpedüz provokasyon. Bu bir tezgahtır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, dün İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim standına yapılan saldırı ve olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, provokasyonlar olabileceğine daha önce dikkat çektiklerini belirterek, "Yanlış hesap Cumhur İttifakı'ndan dönecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" demişti.

Saldırıyı kınayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz gerilimin yanında değiliz, barışın kardeşliğin yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.