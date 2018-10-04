Selfie çekenler bu habere dikkat!

Hem anı için hem de sosyal medyada fazla beğeni almak için çekilen birbirinden değişik selfiler, birçok insanın hayatına mal oldu.

Güncellenme 04 Ekim 2018 15:09

Ağır silahlar tutarken, bir şelalenin zirvesinde, yüksek kayalıkların tepesinde, hatta uçak kullanırken selfie çekenlerin defalarca düşünmesi gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmaya göre selfie yaparken hayatından olanların sayısı küçümsenemeyecek kadar fazla.

Selfie çekerken 259 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada ortaya çıkaran rapora göre, Ekim 2011 ile Kasım 2017 arasında selfi çekerken 259 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin yüzde 75’i erkek

Araştırmacılar, dünya genelinde yaptıkları incelemeler sonucunda ilginç ölümlerle karşılaştı. Buna göre, selfie çekerken ölümlerin en çok Hindistan’da gerçekleştiği bu ülkeyi Rusya, ABD ve Pakistan’ın takip ettiği ifade edildi. Ölenlerin yüzde 75’inin erkek ve 30 yaşın altında olduğu ifade edilirken, aştı yıllık süreç içerisinde hayatını kaybeden 259 kişiden 159’unun ise Hindistanlı olduğu da aktarıldı.

Erkekler daha fazla risk alıyor

Kadınların erkeklerden daha fazla selfie çektirmesine rağmen, erkeklerin daha ilginç fotoğraf çektirmek için çok fazla risk aldığı belirtildi.

Dev dalgalara kapılan bile var

Yapılan araştırmaya göre, selfie çekerken en çok boğulma sebebiyle ölümler gerçekleşti. Deniz ya da okyanus kenarında selfie çekmek isteyenlerin dev dalgalara kapıldığı ya da denizin ortasında tekneden düştüğü kaydedildi.

Trenin altında kaldı

Ölümlerin ikinci nedeninin ise toplu taşıma araçlarında meydana geldiği belirtildi. Örneğin, Hindistan’da bir kişi tren yaklaşırken selfie çekmeye çalışmış, ancak hızla gelen trenin alında kalmıştı.

Bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu

Vahşi hayvanlarla selfie çekerken de 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen araştırmada, araba kullanırken öz çekim yapmak isteyenlerin korkunç kazalar geçirdiği, bazılarının yandığı ya da yüksek yerlerden düştüğü belirtildi. ABD’de silahla selfie çekmek isterken birçok kişinin de yanlışlıkla kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği kaydedildi.

2011’de sadece üç kişi hayatını kaybetti

2011’de sadece üç kişinin selfie çekerken öldüğü bildirilirken, 2016 yılında 98 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çalışmada, gençler ve turistlerin ’Cool olma’ ya da sosyal medyada beğeni toplama amacıyla ilginç selfie girişimlerinde bulunduğu da ifade edildi.

Bazı bölgelerde selfie çekme yasağı önerisi sunuldu

Selfienin kendi başına tehlikeli bir şey olmadığı belirtilen araştırmada, selfie çekerken sergilenen insan davranışlarının tehlike içerdiği de aktarıldı. Hatta araştırmacılar, bireylerin bazı riskli davranışlar ve selfielerin çekilmemesi gereken riskli yerler konusunda eğitilmeleri gerektiğine de dikkat çekti. Araştırmada dağ zirveleri, su kenarları ve gökdelenlerin üst katları gibi bazı tehlikeli turistik bölgelerde selfie çekilmesinin yasaklanması da önerildi.