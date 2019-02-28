“Selena iyi ki benim hayatımda”

Yoğun ilgi ile devam eden Alice Müzikali’ne önceki akşam Kenan İmirzalıoğlu eşi birlikte katıldı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 15:19

Gösteriye girmeden önce çift açıklamalarda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu yaptığı açıklamada "Çok heyecanlıyız merak ediyoruz. İzleyenlerden çok olumlu eleştiriler aldık o yüzden de çok merak ediyoruz açıkçası nasıl bir gösteri olacak. Ayrıca Türkiye'de bu büyüklükte, böylesine bir müzikal yapımda ilk defa oluyor. Hepimize hayırlı olsun diyorum" sözlerine yer verdi.

Favori masal kahramanın ne olduğu sorulduğunda yakışıklı oyuncu ‘Dede Korkut’ olduğunu dile getirdi. Sinem Kobal ise, "Alice de benim kahramanlarımdan birisi. Ama zaten bir masal kahramanı olarak hatırlarsanız bizimde Selenamız var. O da benim favorimdir" açıklamasını yaptı.

Selena’yı izleyip izlemediği sorulduğunda İmirzalıoğlu’nun cevabı: "Selena gerçekten muhteşem bir işti. Burada sizin huzurunuz da eşimi bu muhteşem projede yer aldığı için tebrik ediyorum. Herkes hayatında mutlaka bir kez 'Selena'yı çağırmıştır. Ben de kendisini hayatıma çağırdım ve iyi ki geldi, iyi ki benim hayatımda" oldu. Yaptığı açıklama ile birlikte eşine olan aşkını bir kez daha ilan etti.