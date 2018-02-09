Selçuk Yöntem fena yakalandı!

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, genç bir kadınla Nişantaşı'da bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 14:12

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gece Nişantaşı'nda genç bir kadınla görüntülendi. Selçuk Yöntem'in yanında bulunan güzel kadının genç oyuncu Gözde Çığacı olduğu ortaya çıktı.

Kameralara yakalanan 64 yaşındaki oyuncu Selçuk Yöntem, flaşların patladığını görünce, Gözde Çığacı olduğu iddia edilen kişinin kulağına eğilerek "Bizi çekiyorlar" dedi. Yoldan geçen ilk gördüğü taksiyi durduran Yöntem, yanındaki güzel ve genç kadınla taksiye binerek mekandan ayrıldı.