Selçuk, takımına Terim misali veda edecek

Galatasaray yönetimi, Selçuk İnan'ın takıma vedası için geçmişte Fatih Terim'e yapıldığı gibi görkemli bir tören düzenlemeyi düşünüyor.

Güncellenme 20 Aralık 2018 13:45

Galatasaray’da bir dönem kapanıyor. 2011’de takıma adım atan ve başta 4 şampiyonluk olmak üzere, önemli başarılarda rol oynayan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi, ligin bitmesiyle sona erecek.

300 maçı geride bıraktı

Türkiye gazetesinin haberine göre; 10 Şubat itibarıyla 34 yaşına girecek olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasına sıcak bakılmıyor. Galatasaray’da 300 maçı geride bırakan ve son 8 sezonda performansı ile göz dolduran Selçuk İnan için rüya gibi bir veda programı planlanıyor. İddiaya göre Fatih Terim’e yapılan vedanın aynısı Selçuk İnan için de yapılacak.

Görkemli bir törenle veda edecek

Daha önce Galatasaray’da forma giymiş birçok oyuncuya jübile konusunda gerekenin yapılmadığını düşünen takım yöneticileri, sezon sonunda Selçuk’u sahaya indirip detaylı ve görkemli bir organizasyonla Türk Telekom Stadyumu’nda veda ettirmeyi hedefliyor.

Terim, Selçuk’u yanında görmek istiyor

Galatasaray yönetimi, Selçuk İnan’la futbolcu olarak vedalaşsa bile, tecrübeli oyuncuya kulüp içinde görev teklif etmeye hazırlanıyor. Terim ise Selçuk İnan’ın ekibinde ya da Florya’da olmasına sıcak bakıyor. Futbolcunun oyun görüşüne güvenen Terim, İnan’ı yanında görmek istiyor.

Selçuk ne düşünüyor?

Selçuk İnan ise futbol oynamaya devam etmek istiyor ama Galatasaray’dan başka takımda da forma giymeye sıcak bakmıyor. Millî futbolcu, yönetimin de düşündüğü gibi futbolu bıraktıktan sonra yine Galatasaray’a hizmet etmeyi planlıyor.