Selçuk İnan'dan Samsung'a dava

Galatasaraylı Selçuk İnan, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'a dava açtı.

Güncellenme 27 Kasım 2017 15:43

Galatasaray'da 8 numaralı formayı giyen Selçuk İnan Samsung'a karşı hukuk savaşı başlattı

Samsung'un bu yıl tanıttığı Galaxy S8 için kullanılan S8 kısaltmasının kendi adına tescilli olduğunu belirten Selçuk İnan, Samsung'u mahkemeye verdi.

Selçuk İnan mahkemeden 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Selçuk İnan’ın avukatı, “Davalı, müvekkilim adına tescilli olan markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir k ararı verilmek suretiyle davalının ‘S8’ ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 lirası maddi, 100.000 lirası manevi olmak üzere 110.000 lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

Selçuk İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma’nın ‘Q7’, Burak Yılmaz’ın ‘BY17’ ve Cristiano Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisi de 4 yıl kadar önce ‘S8’ markasını ‘ilk harf ve resmi kombinasyonu’ biçiminde TPE’den tescil ettirmişti.

Selçuk İnan Samsung’a 8 Haziran 2017’de noterden bir ihtarname göndermiş ve telefonun kullanımının durdurulmasını istemişti.

Ancak Samsung bu ihtarnameye cevap vermemişti.

Trabzonspor'da 2008 - 2009 sezonundan itibaren 8 numaralı formayı giyen Selçuk İnan, Galatasaray'a transfer olduğunda da tercihini bu numaradan yana kullanmıştı.