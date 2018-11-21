Selçuk İnan futbolu bırakıyor mu?

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, takımından yeni bir sözleşme teklifi beklediğini, gelmemesi halinde futbolu bırakacağını söyledi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 10:56

Galatarasay ile sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, şu anda takımından yen bir sözleşme beklediğini belirtti.

Yakın çevresine konuşan İnan, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, sözleşmesinin uzatılmaması halinde futbolu bırakabileceğini dile getirdi.

Yeşil sahaları Galatasaray’da bırakmak istediğini ifade eden Selçuk İnan, 10 Şubat’ta 34 yaşına girmiş olacak.

Selçuk İnan, Kayserispor maçında yaptığı asistle bu sezon ilk kez ligde skora katkı yaptı. Şu an 33 yaşında olan İnan, Süper Lig’de son olarak, 6 Mayıs 2018'de Akhisar deplasmanında asist yapmıştı.

Başarılı oyuncu Selçuk, Devler Ligi’nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında da meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.