Sel felaketi nedeniyle THY seferleri iptal edildi

Amerika'nın Houston kentinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle karşılıklı olarak İstanbul-Houston seferleri iptal edildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 11:22

THY'nin Houston kentine olan seferleri sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle havalimanıyla şehir arasındaki ulaşımın durması ve havalimanının uçuşlara kapatılması dolayısıyla bugün için planlanan TK 33 numaralı İstanbul - Houston ile TK 34 numaralı Houston - İstanbul seferleri iptal edildi.

AA