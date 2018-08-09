Sel, 250 ton fındığı denize döktü!

Ordu'da yaşanan sel felaketi, 250 ton fındığı Karadeniz'e sürükledi.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 17:35

Karadeniz’de son yılların en büyük sel felaketi yaşandı. Ordu’nun başta Ünye ilçesi olmak üzere Fatsa, Perşembe ve toplam 7 ilçede büyük zararlar yaşandı. Can kaybı olmayan afette, 500 kişinin sel nedeni ile mağdur olduğu, yaklaşık 66 konut, 264 iş yeri, 60 aracın da zarar gördüğü ifade edildi.

Fındıklar, Karadeniz’e sürüklendi

Yenişafak’ın haberine göre, sen sonrasında ortaya çıkan görüntü ise maddi kaybın büyüklüğünü ortaya koydu. Hasat dönemine denk gelmesi nedeni ile bölgede toplanıp kurutulmak için serilmiş onlarca ton fındık sele kapıldı. Sel sularının Karadeniz’e sürüklediği fındıkların görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

250 ton fındık zarar gördü

Ordu Ticaret Odası’nın verdiği bilgiye göre, metre kareye 80 kg yağış düştü. Öte yandan selden 250 ton fındık zarar gördü.

55 fındık işçisi selden etkilendi

Zarar gören fındık değerinin üç milyon olduğu belirtilen doğan afette, 55 fındık işçisinin selden etkilendiği, etkilenen kişiler arasında şehir dışından gelen işçilerinde aralarında olduğu belirtildi.

Fındık fiyatları için TMO devreye girecek

Ticaret Odası ayrıca, fındık fiyatları için selden etkilenen bölgede TMO'nun da devreye gireceğini ifade etti.

Borçlar ertelenecek

Yaşanan sel felaketi sonrasında, Tarım Bakanlığı, afetten etkilenen çiftçilerin borçlarını erteleme kararı aldı.