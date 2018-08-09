Sel, 250 ton fındığı denize döktü!
Ordu'da yaşanan sel felaketi, 250 ton fındığı Karadeniz'e sürükledi.
Karadeniz’de son yılların en büyük sel felaketi yaşandı. Ordu’nun başta Ünye ilçesi olmak üzere Fatsa, Perşembe ve toplam 7 ilçede büyük zararlar yaşandı. Can kaybı olmayan afette, 500 kişinin sel nedeni ile mağdur olduğu, yaklaşık 66 konut, 264 iş yeri, 60 aracın da zarar gördüğü ifade edildi.
Fındıklar, Karadeniz’e sürüklendi
Yenişafak’ın haberine göre, sen sonrasında ortaya çıkan görüntü ise maddi kaybın büyüklüğünü ortaya koydu. Hasat dönemine denk gelmesi nedeni ile bölgede toplanıp kurutulmak için serilmiş onlarca ton fındık sele kapıldı. Sel sularının Karadeniz’e sürüklediği fındıkların görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.
250 ton fındık zarar gördü
Ordu Ticaret Odası’nın verdiği bilgiye göre, metre kareye 80 kg yağış düştü. Öte yandan selden 250 ton fındık zarar gördü.
55 fındık işçisi selden etkilendi
Zarar gören fındık değerinin üç milyon olduğu belirtilen doğan afette, 55 fındık işçisinin selden etkilendiği, etkilenen kişiler arasında şehir dışından gelen işçilerinde aralarında olduğu belirtildi.
Fındık fiyatları için TMO devreye girecek
Ticaret Odası ayrıca, fındık fiyatları için selden etkilenen bölgede TMO'nun da devreye gireceğini ifade etti.
Borçlar ertelenecek
Yaşanan sel felaketi sonrasında, Tarım Bakanlığı, afetten etkilenen çiftçilerin borçlarını erteleme kararı aldı.