Şeker fabrikaları özelleşirse işçiler ne olacak?

Bakan Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleşmesi durumunda çiftçilerin haklarında değişiklik olmayacağını ve bu durumun çiftçilerin yararına olacağını söyledi.

Güncellenme 12 Mart 2018 17:11

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şeker fabrikaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba, fabrikaların özelleştirilmesiyle birlikte daha fazla küspe üretileceğini, üretimin artacağını ve fiyatların düşeceğini belirtti. "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız" diyen Fakıbaba, şartlar uyduğu takdirde birkaç fabrikayı Bakanlığın da alabileceğini söyledi.

Devlet özel sektörle yarışmak zorunda

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, 8'i özel bazı kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika olduğunu, bu 8 özel fabrikanın 1 milyon ton, bakanlığın elindeki 25 fabrikanın ise 1 milyon 400 bin ton şeker ürettiğini, devletin özel sektörle yarışmak zorunda olduğunu, rekabetin olması gerektiğini, bütün şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini, stratejik ürünlerde mutlaka devletin regülasyon görevini yapması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi adına faydalı olacak

Şeker fabrikaları özelleştirildiğinde daha fazla küspe üretileceğini belirten Bakan Fakıbaba, üretimin artacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini, bunun da çiftçi ve ülke için faydalı olacağını söyledi.

İşçi haklarında değişiklik olmayacak

Fakıbaba, özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verileceğini, fabrikalar kotaları kullanmadıkları takdirde, bu kotalar tekrar devletin fabrikalarına geçeceğini, orada çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacağını söyledi.

Özelleştirme çiftçi adına yararlı olacak

Devletin Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda düşüneceğini hatırlatan Bakan Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da fabrikalara talip olacağını, şartlar uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri'nin birkaç fabrikayı almayı düşündüğünü, Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümetinin mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümet olduğunu, bu kararların doğru olduğuna yürekten inandığını, şeker fiyatlarının düşeceğini, çiftçinin daha mutlu olacağını, sayının artacağını, üretimin artacağını, nişasta bazlı şekerle rekabet oranının çok daha iyi olacağını, nişasta bazlı şekere ihtiyacın daha fazla azalacağını, çünkü fiyatların düşeceğini, bu şekilde özelleştirmenin Türkiye'ye ve çiftçiye hiçbir zararının olmayacağını belirtti.