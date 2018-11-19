Şehitlerimizin intikamı "eşek arısı" ile alındı

TSK, "eşek arısı" ile 103 şehidimizin katili toplam 18 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 09:42

103 şehidimizin katili 18 PKK terör örgütü üyesi, “eşek arısı” olarak bilinen mini drone'un desteğiyle 504 saatlik olağanüstü takiple etkisiz hale getirildi.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Sabah gazetesinin haberine göre, Cudi Dağı’nda üçü üst düzey olmak üzere 18 PKK etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

“Eşek arısı” ile mükemmel operasyon

Buna göre 12 Ekim’de “Hançer-2” adlı operasyon kapsamında başlayan takip, Gabar’da öldürülen teröristlerin dijital materyallerinin çözülmesi ile başladı. Telsizlere yollanan şifreli mesajlar deşifre edilirken, bir grup teröristin PKK yayınına verdiği röportajdaki fotoğraftan yerleri tespit edildi. Uydu üzerinden de tam koordinatları tespit edildi. Burada eşek arısı olarak bilinen mini dronlar devreye girdi.

2 Kasım’da toplam 9 terörist öldürüldü

Tespit edilen bölgenin etrafı sarılırken, 2 Kasım’da burada bulunan bir yeraltı sığınağına düzenlenen operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Yine aynı günün akşam saatlerinde de 5 terörist aynı bölgeye 150 metre uzaklıkta bulunan bir sığınakta öldürüldü.

Cephe sorumlusu öldürüldü

3 Kasım sabah saatlerinde başka bir terör örgütü grubuyla çıkan çatışmada, Cudi’de cephe sorunlusu olduğu iddia edilen Selim Demiroğlu ile birlikte 8 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı.

Operasyon 504 saat sürdü

12 Ekim’de başlayan ve 504 saat süren operasyon sonrası ise şu ana kadar tam 67 olaya karışan, aralarında sivillerde olmak üzere 103 şehidin katili olan ve toplam 5 milyon 600 bin liralık ödül ile kırmızı-mavi ve turuncu listede aranan örgüt üyeleri Bedirhan Abo, Müslim Fırtna ve Selim Demiroğlu ile birlikte 18 terörist etkisiz hale getirildi.

“Eşek arısı” teröristlerin korkulu rüyası

Dünyada çok az ordu tarafından kullanılan eşek arısı adlı dronlar TSK’nın son zamanlarda sıkça kullanması ile teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.