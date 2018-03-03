Şehitlerimizin intikamı böyle alınmış!

Afrin'deki çatışmada 8 askerimizin Şehit olmasından sonra Türk savaş jetlerinin bölgeye intikali cep telefonları tarafından kaydedildi.

Güncellenme 03 Mart 2018 10:30

Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı Afrin'de teröristlerin sızması sonucu 8 askerimiz Şehit olmuştu. Bin 83 rakımlı tepede sıcak çatışmayı haber alan ve Mehmetmetçiğe desteğe giden JÖH'ün havadan askerlere verdiği desteğin ve Türk savaş uçaklarının bölgeyi nasıl bombardıman altına aldığının görüntüleri ortaya çıktı.

8 askerimiz Şehit olmuştu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Akbaba Hudut Karakolu'nın tam karşısında yer alan bölgede önceki gün tünellerle bölgeye sızmış 200'de fazla PYD/YPG/PKK'lı terörist, TSK ve ÖSO'ya haince saldırdı. Çıkan çatışmada Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugayı'nda görevli 8 asker şehit olmuş, 11 asker yaralanmıştı.

Jetler bölgeyi bombaladı

Çatışma sırasında operasyona destek için bölgeye acil koduyla giden Diyarbakır Roketler Jandarma Komando Özel Harekat timleri bölgeye hızlıca intikal ederek çatışmaya çatışmaya destek verdi. Bu sırada Türk savaş jetlerinin de bölgedeki terör yuvalarını bombalama anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu operasyondan sonra ise çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi .