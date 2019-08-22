Şehitlerimizi uğurladık

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 22 Ağustos 2019 15:38

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi.

Askerler ve yakınlarınca Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Güntekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'sine getirilerek katafalka konuldu. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Nesin, eşi Ezgican, 3 yaşındaki kızı Mira Esila, kardeşi Berat Erdi, kız kardeşleri Pınar ve Şeydanur Güntekin katıldı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri yetkililer ve Erzurumlular da hazır bulundu.

Güntekin'in naaşı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Dumlu Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin naaşı, götürüldüğü şehitlikteki dualar eşliğinde defnedildi. Defin işlemi sırasında askerlerce saygı atışı gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, şehidin son yolculuğuna uğurlanması sonrası annesi Nesrin Güntekin'e özel bir kutudaki Türk bayrağını takdim etti.

"Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin, tabutun başında "Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Evli ve bir çocuk babası Güntekin'in, bir süre önce babasını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma Komando Uzman Çavuş Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uçar için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar'a sarılıp, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Şehit Uzman Çavuş Uçar'ın naaşı daha sonra götürüldüğü Antakya Şehitliği'nde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yanık'ın cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Askerler ve yakınlarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Yanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine şehidin babası Sadullah Yanık, annesi Yıldız, kardeşi Ali ve eşi Beyhan Yanık ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşinin asker kıyafetlerini giyerek cenaze törenine gelen Beyhan Yanık, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelerek öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Yanık'ın naaşı, Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Şehitlik Mezarlığına götürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetinin sağlanması ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.