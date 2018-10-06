Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!

Şehit evine ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tepkiyle karşılaştı.

Güncellenme 06 Ekim 2018 14:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Eskişehir'deki baba ocağını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu tam şehit evinden çıkış yaptığı sırada Şehit Neşet Gök'ün yakını Ahmet Şen bağırmaya başladı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Gök, "Senin ittifak yaptığın kişiler yeğenimi öldürdü" diye çıkıştı.

Bu sırada korumalar ve partililer Ahmet Gök'ü uzaklaştırmak isterken, şehidin amcası müdahaleye tepki gösterdi. Ahmet Gök'ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girdi. Ahmet Gök'ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek diğer programa katılmak için sokaktan ayrıldı.

Şehidin babası Turan Gök tarafından uğurlanan Kılıçdaroğlu, partililerce bir restoranda verilen yemeğe geçti.