Şehit pilotun ailesi acı haberi aldı!

Nevşehir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Güncellenme 23 Mart 2018 09:32

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un memleketi belli oldu.

Şehidin cenazesi memleketine ulaştı

Samsun doğumlu olan Yasin Boy'un İlkadım ilçesi Zeytinlik mahallesindeki baba ocağına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından acı haber ulaştırıldı. Oğullarının şehit haberini alan anne Güllü Boy ve baba Ramazan Boy gözyaşlarına boğuldu.

Taziye çadırı kuruldu

Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, baba ocağı da Türk bayrağı ile donatıldı.

Abisi de askermiş

Üç kardeş olan Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken, abisinin de Ankara'da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

