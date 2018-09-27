Şehit kadın yarbay Yakut'a hakaret davasında karar çıktı

Geçen yıl düşen helikopterde 12 silah arkadaşı ile şehit olan yarbay Songül Yakut'a hakaret davasında karar çıktı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 09:16

Türkiye tarihinde bir ilçeye atanan ilk kadın subay olan ve Şırnak’ta geçen sene şehit olan 41 yaşındaki yarbay Songül Yakut'a hakaret davasından karar çıktı. FETÖ kumpası ile açığa alınan ve daha sonra hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri dönen yarbay Yakut'a, sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs görünce deli oluyorum" şeklinde hakaret eden Cumaali Cengiz'e 14 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

Ders niteliğinde karar

Sabah’ın haberine göre, dava süreci şehidin ablası Hüsniye Yakut'un Cengiz'in hakaretini yargıya taşımasıyla başladı. Cengiz, Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu adımdan sonra savcılık hemen soruşturma başlattı. Devam eden yargılamanın sonunda ise Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir kararın altına imza attı.

14 ay hapis yatacak

Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı", "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kanaatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.

“Tüm şehitlere hakaret”

Konuyla ilgili açıklama yapan Şehidin ablası, mahkemenin adeta ders niteliğinde bir karar verdiğini, bu kararın aynı zamanda binlerce kadın güvenlik görevlisi için de önemli olduğunu, Şehit Songül Yakut'un en büyük kardeşleri olduğunu, ailesinin gözde evladı olduğunu, karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir kardeş olduğunu, vatanına çok bağlı bir asker olduğunu, sosyal medyadaki çirkin hakaretleri görünce çok üzüldüğünü, bu hakaretin sadece kendi şehitlerine değil tüm şehitlere yapıldığını söyledi.

Ne yaşanmıştı?

Geçen yıl Şenoba’da düşen helikopterde şehit olan Songül Yakut’un yanında tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 silah arkadaşı vardı.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, albay Oğuzhan Küçükdemirkol, albay Gökhan Peker, yarbay Songül Yakut, binbaşı Koray Onay, yüzbaşı İlker Acar, yüzbaşı Nuri Şener, başçavuş Mehmet Erdoğan, uzman çavuş Zeki Koç, pilot yüzbaşı Serhat Sığınak, pilot üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, başçavuş Fevzi Kıral ve pilot uzman çavuş Hakan İncekal Şenoba Hudut Tugayı'nı denetleyip, iftar yaptıktan sonra bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.