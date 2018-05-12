Şehit eşinden Karamollaoğlu'na soğuk duş!

Seçim çalışmalarına Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua ederek başlayan Karamollaoğlu, türbe ziyareti sırasında 15 Temmuz şehidinin eşinden tepki gördü.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 10:04

Seçim çalışmalarına başlayan Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Burada dua eden Karamollaoğlu'nu 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

Şehit eşi Esma Yılmaz, kocasının Şehit olduğunu, 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmanın Saadet Partisi'ne yakışmadığını, ve Merhum Necmettin Erbakan'ın yolundan "adam gibi" gitmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" ifadeleri ile karşılık verdi.

Olay sonrası açıklama yağan Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

Esma Yılmaz ise, kendisine 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diye sorduklarını, amacının provakasyon olmadığını belirtti.