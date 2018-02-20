"Şehit Er Ersin Güner" İlkokulu kütüphanesine kavuştu

Şehit Er Ersin Güner İlkokulu kütüphanesinin açılışı gerçekleşti.

Güncellenme 20 Şubat 2018 15:06

Açılışa, Data Market Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Toraman, Okul Müdürü Bayram Atakoğlu, iyilik bulaşıcıdır kadınları adına Melek Candan Kahraman ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Şehir Er Ersin Güner Okulu Müdürü Bayram Atakoğlu, “Kütüphanemizin açılmasına öncülük eden iyilik bulaşıcıdır kadınlarına ve kütüphanemizi kuran Data Market’e teşekkür ederim” dedi.

Yapılan açılışın ardından Atakoğlu, Data Market Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Toroman’a plaket verdi.

Eğitime tam destek sözü

Nilgün Toraman, gelecek yarınlarımız için şirketimiz Data Market olarak, imkanları doğrultusunda her türlü desteği vereceklerini ve teknoloji çağında olduğumuz bir dönemde bilgisayarsız ve yazıcısız kütüphane olmayacağını ifade ederek bilgisayar ile yazıcı hediye etti.

Nilgün Toraman sözlerine şu şekilde devam etti. “Sosyal sorumluluk ve pazarlama çalışmalarımızda vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi “sürdürülebilir teknolojilerle paydaşlarını geleceğe taşıyan bir teknoloji” şirketi olma yolunda tüm gayretimizi gösteriyoruz. Ve bu kapsamda özellikle sosyal sorumluluk projelerimizi, geleceğimiz olan çocuklara bir nebzede olsa fayda sağlamak adına gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geleceğe yatırımın teknolojiden geçtiği kadar çocuklara yapılan yatırımlardan da geçtiğini düşünerek bu kapsamda, Şehit Er Ersin Güner İlkokulu kütüphanesinin hayata geçirilmesinde katkımız olduysa ne mutlu bize. Projenin hayata geçmesinde ve bizim de katkı sağlamamıza vesile olan herkese teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.