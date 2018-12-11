Şehit Emniyet Müdürü Verdi, Yıldırım'ın yakın korumalığını da yapmış

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin daha önce TBMM Başkanı Yıldırım'ın yakın korumalığını da yaptığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 17:23

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve beraberindeki üç polis, Emniyet Müdürlüğü binasına gelen başka bir polis memuru vuruldu. Verdi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Türk-İş Sendikasını ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şehit olan Emniyet Müdürü Verdi hakkında bilinmeyen bir detayı paylaştı. Yıldırım, şehit Emniyet Müdürü’nün daha önce kendisinin yakın korumalığını yaptığını belirtti.

Yıldırım’ın yakın korumalığını yapmış

Yıldırım açıklamasında, kendisinin de yakın korumalığını yapan Rize Emniyet Müdürü Verdi’nin başka bir polis memurunun saldırı sonucu şehit edildiğini, yaralı görevli polislerin olduğunu, Verdi’ye Allah’tan rahmet dilediğini, yakınlarına da başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.

Kimliği belli oldu

Öte yandan, saldırı düzenleyen kişinin, Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu olduğu ortaya çıkarken, zanlının 14 yıldır polis olduğu belirtildi.